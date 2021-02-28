В Ташкенте умерли пять студентов после отравления неизвестным веществом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Ташкенте умерли пять студентов из трех разных вузов, проживающие вместе в частном доме. По предварительным данным, молодые люди отравились неизвестным острым веществом. Об этом сообщают в пресс - службе генпрокуратуре Узбекистана.

Как уточняют в пресс-службе ведомства, тела пяти погибших были обнаружены в одном из частных домов в Юнусабадском районе столицы Узбекистана вечером в минувшую субботу, 27 февраля.

«Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти студентов стало острое отравление неизвестным веществом», - говорится в Telegram-канале генпрокуратуры Узбекистана.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье УК Узбекистана «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть нескольких человек». Следствие по уголовному дело взято под контроль Генпрокуратуры.