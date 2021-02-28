Промес вернулся в "Спартак" и сыграет против "Рубина". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 28 февраля, в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет один из главных матчей 20 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Спартак" на своем поле примет казанский "Рубин". У хозяев поля с первых минут появится главный новичок зимы 2021 года - атакующий полузащитник сборной Нидерландов Квинси Промес.

Составы "Спартака" и "Рубина" на эту игру выглядят следующим образом.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Маслов, Джикия, Айртон, Мозес, Хендрикс, Зобнин, Понсе, Промес, Соболев.

Запасные: Селихов, Ребров, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Маркитесов, Умяров, Крал, Бакаев З.

«Рубин»: Дюпин, Самошников, Старфельт, Уремович, Зуев, Абильгор, Шатов, Мусаев, Кварацхелия, Макаров, Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Бегич, Зотов, Йевтич, Суриков, Пухаев, Бакаев С., Игнатьев.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Рубин 28 февраля 2021. Стартовый свисток поединка прозвучит в 14:00 по московскому времени.