Немецкий дипломат назвал три условия для завершения проекта «Северный поток-2» Фото: REUTERS

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал условия, при которых, по его мнению, возможно завершить строительство газопровода «Северный поток - 2»

Немецкий дипломат напомнил, что на данный момент Вашингтон, а также некоторые страны-члены Евросоюза оказывают серьёзное давление на Берлин, чтобы воспрепятствовать завершению проекта. При этом Ишингер назвал остановку строительства газопровода очень плохой идеей, поскольку это приведет к болезненному судебному процессу.

«Нравится это кому-то или нет, но ФРГ и другие европейские страны ещё долгие годы будут нуждаться в российском газе», - приводит Spiegel слова немецкого дипломата.

По словам Ишингера, существует менее привлекательный вариант, предполагающий завершение строительства газопровода при условии, что его эксплуатация будет зависеть от решений Евросоюза, но для этого необходимо три условия.

Во-первых, по его мнению, Берлин должен внедрить механизм экстренной остановки работы «Северного потока - 2» с возможностью допуска к нему Евросоюза. Во-вторых, Германия может предложить США и ЕС Евроатлантический энергетический договор, который подразумевает скорейший переход к возобновляемым источникам энергии, укрепление целостности газового рынка Европы и усилению поддержки Киева. К этому соглашению могла бы присоединиться и Россия.

Третьим условием, дипломат считает возможность немецкой стороны увязать начало работы газопровода с выполнением Москвой ряда политических условий, среди которых он назвал украинский вопрос и дело Алексея Навального.

При этом Ишингер отметил, что Германия в любом случае должна координировать свои действия с США, Еврокомиссией, а также партнерами в Восточной Европе для поддержки «нового трансатлантического романа».

Напомним, накануне представители американского Госдепартамента заявили, что Вашингтон не ведет с Берлином переговоров для достижения какой-либо неофициальной договоренности, которая могла бы позволить завершить строительство «Северного потока – 2».