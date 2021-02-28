По делу о беспорядках у Капитолия США задержаны 280 человек Фото: REUTERS

Американские власти предъявили обвинения в нарушении федерального законодательства более чем 300 участникам беспорядков внутри и около здания Конгресса США, по меньшей мере, 280 человек задержаны.

«Расследование в отношении виновных продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и вполне справедливо. Виновники должны быть привлечены к ответственности и будут привлечены», - приводит издание The Hill слова исполняющего обязанности заместителя генерального прокурора Джона Карлина.

Как писал сайт kp.ru, в США оценили ущерб от заявлений бывшего президента США Дональда Трампа и штурма Капитолия в 519 млн долларов. Согласно приведенным данным, на развертывание сил Национальной гвардии в Вашингтоне было выделено 480 млн долларов, а 28 миллионов ушло на обеспечение безопасности при инаугурации нового американского лидера Джо Байдена. Кроме того, архитектор Бретт Блэнтон оценил ремонт здания Конгресса США после беспорядков в 30 миллионов долларов.

Напомним, 6 января, сторонники Трампа вскоре после митинга ворвались в здание американского Капитолия и устроили беспорядки. После этого к инаугурации нового президента в Вашингтон привезли тысячи бойцов Нацгвардии.