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Навальный доставлен в колонию во Владимирской области

Первые дни после прибытия в колонию блогер будет на карантине
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Навальный доставлен в колонию во Владимирской области

Навальный доставлен в колонию во Владимирской области

Фото: REUTERS

Алексей Навальный доставлен в колонию во Владимирской области, где он будет отбывать наказание по делу «Ив Роше». Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

«Алексей Навальный прибыл в учреждение УФСИН России по Владимирской области для дальнейшего отбывания наказания», - говорится на сайте ОНК со ссылкой на Мельникова.

Как передает РИА Новости, Мельников уточнил, что Навальный первые дни после прибытия в колонию будет на карантине, а затем его распределят в отряд.

Как писал сайт kp.ru, ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников заявил об отсутствии угроз для безопасности и здоровья блогера в колонии, отметив, что ФСИН обеспечит ему нормальные условия. При этом он не уточнил, в какую именно колонию этапировали Навального, но подчеркнул, что там, где должен находиться блогер, «все сделано в рамках закона»,