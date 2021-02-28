Синоптик рассказал о погоде в начале марта в центре Европейской России Фото: Евгения ГУСЕВА

В центре европейской части России на первую неделю календарной весны следует ожидать очень резко меняющейся, неустойчивой погоды. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, отметив, что это «положено весенним процессам».

«Регион будет попадать под влияние теплых секторов циклонов, и мы с вами будем видеть довольно облачную погоду с заметными оттепелями и небольшими осадками в виде мокрого снега и слабого дождя, то между этих циклонов будут вклиниваться очаги повышенного атмосферного давления, наполненные более холодным воздухом. И мы с вами будем получать кратковременный снег и сильную гололедицу. И небольшие морозы», - рассказал эксперт.

По его словам, ярким примером станет предстоящая ночь, когда в облаках будут прояснения, а слабый снег пройдет лишь местами. В результате образуется сильная гололедица. Синоптик сообщил, что к утру в Москве, температура упадет до минус 4-6 градусов, а в соседних регионах разброс температуры будет от -3 до -8 градусов мороза.

Леус сообщил, что днем в понедельник, 1 марта, «как и положено, неустойчивой и ветреной весне», погоду будет определять приближающийся с северо-запада теплый атмосферный фронт. В результате облаков станет больше, и ожидаются небольшие осадки. В Москве температура поднимется до плюс 1 - 3, в регионах от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Вторник, 2 марта, по прогнозам синоптиков, ожидается самым теплым днем на предстоящей неделе. Температура будет до 0 – плюс 5 градусов, а уже к четвергу, 4 марта, ожидаются небольшие морозы до минус 5.

«Такая резко меняющаяся погода ждет нас в первую неделю сезона», - заключил эксперт.