Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали на Аляске Фото: REUTERS

В воскресенье, 28 февраля, у берегов Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Согласно данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 176 км к юго-западу от населенного пункта Адак, где проживает 332 человека. Очаг подземных толчков залегал на глубине двух километров.

На данный момент сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали, угроза цунами также не объявлялась.

Кроме того, Геологическая служба Соединённых Штатов сообщает о землетрясении у побережья Перу. По их данным, магнитуда подземных толчков составила 5,5. Эпицентр располагался в 80 километрах к юго-западу от региона Арекипа.

Напомним, в минувший четверг, 25 февраля, землетрясение магнитудой 5,1 баллов зарегистрировали в центральной части Мьянмы. Эпицентр землетрясения находился примерно в 210 километрах к северу от города Мейтхила, округ Мандалай.