Наталья Непряева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сборная Швеции одержала победу в женском командном спринте на чемпионате мира по лыжным гонкам 2021, который проходит в немецком Оберстдорфе. Команда России в составе Наталья Непряева - Юлия Ступак вела борьбу за победу до финиша, но - заняла только четвертую позицию в итоговом протоколе.

Второе место в этой гонке заняла команда Швейцарии, проиграв секунду шведкам. Словения опередила наших в битве за "бронзу". Напомним, что на этом чемпионате мира Россия выступает из-за санкций CAS под международным назвавнием RSF и флагом ОКР, а не страны. Форма лишена триколора и герба.

Сегодня, 28 февраля, чуть позже пройдет финал командного спринта у мужчин. За нашу команду тут бегут Александр Большунов и Глеб Ретивых. Накануне, напомним, Большунов одержал победу в скиатлоне, опередив на финише 30-километровой гонки пять лыжников сборной Норвегии.

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Женщины. Командный спринт, свободный стиль. Финал

1. Мая Дальквист/ Йонна Сундлинг (Швеция) — 16.27,94

2. Лаурин ван дер Графф/ Надине Фендрих (Швейцария) — отставание 0,95

3. Эва Уревц/ Анамария Лампич (Словения) — +3,46

4. Юлия Ступак/Наталья Непряева (Россия) — +3,95