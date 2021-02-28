Вирусолог рассказал об эффективности вакцины «Спутник Лайт» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на регистрацию облегченной версии препарата - «Спутник Лайт» в России и некоторых других странах. В эфире Радио «Комсомольская правда» вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о данной вакцине и ее эффективности.

Профессор сообщил, что вакцина «Спутник Лайт» является однокомпонентной и построена на аденовирусе 26-го типа, производить который легче. Облегчает вакцинацию этим препаратом и тот факт, что потребуется всего одна прививка.

- Многие получают первую прививку, потом не ходят на вторую. А тут будет всего одна. Кроме того, это будет дешевле гораздо, этот препарат можно произвести в гораздо большем количестве. Сейчас очень важно добиться того, чтобы вакцинация проходила успешно. Если это будет двухкомпонентная вакцина, то нужного количества мы получим не скоро, - отметил Анатолий Альтштейн.

Вирусолог добавил, что эффект от вакцины «Спутник Лайт» будет несколько слабее, однако в рамках пандемии не имеет большого значения, защищает вакцина на 90% или на 80%. Облегченная версия препарата также дает хороший результат. Эффективность «Спутник Лайт» Альтштейн оценил в 70-80%.

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