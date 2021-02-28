Власти Германии опасаются исков в случае остановки «Северного потока — 2» Фото: REUTERS

Германия может получить несколько исков о возмещении ущерба, если строительство трубопровода «Северный поток — 2» будет остановлено. Об этом в воскресенье, 28 февраля, заявила глава немецкого министерства охраны окружающей среды Свенья Шульце.

- Мы не можем сразу отказаться и от угля, и от атомных электростанций, и от газа. Нам необходим будет газ даже через десятилетия. Кроме того, если мы остановим строительство газопровода по проекту «Северный поток — 2», то существует реальная угроза, что ФРГ столкнется с требованиями о возмещении ущерба в международных арбитражных судах, - объяснила министр в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

Ранее руководитель Мюнхенской конференции по безопасности назвал условия для завершения строительства трубопровода. Он сообщил, что ФРГ должна внедрить механизм экстренной остановки работы газопровода с возможностью допуска к нему Европейского союза, а также Германия может предложить США и ЕС Евроатлантический энергетический договор.