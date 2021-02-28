У Большунова - бронза после золота. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 28 февраля 2021 года, на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе российская команда выиграла вторую медаль. Вслед за золотом Большунова в скиатлоне накануне мы разжились "бронзой" в мужском командном спринте. Победа досталась команде Норвегии. За нашу команду бежали Александр Большунов и Глеб Ретивых.

Первое место - у команды Норвегии, за которую бежали Эрик Валнес и Йоханнес Клебо. На 1,68 секунды от победителей отстали финны Ристоматти Хакола и Йони Мяки.

У сборной России теперь 2 медали на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Это - золото Большунова в скиатлоне и бронза в мужском командном спринте. Теперь для лыжников на чемпионате мира завтра, 1 марта, будет выходной. А 2 марта у женщин - гонка на 10 км с раздельного старта. А спустя сутки на "разделку" выйдут мужчины.

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Результаты командного спринта на ЧМ-2021 по лыжным гонкам

1. Эрик Валнес – Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 15.01,74

2. Ристоматти Хакола – Йони Мяки (Финляндия) – 1,68

3. Александр Большунов – Глеб Ретивых (Россия) – 2,09

4. Лука Шанава – Ришар Жув (Франция) – 13,91

5. Франческо де Фабиани – Федерико Пеллегрино (Италия) – 16,66