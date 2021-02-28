"Спартак" проиграл 0:2. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Казанский "Рубин" победил в гостях в матче 20 тура чемпионата России по футболу "Спартак" со счетом 2:0. 11 лет клуб из Татарстана не побеждал в Москве "красно-белых", и эта серия прервалась сегодня, 28 февраля.

В этой игре впервые на поле появился вернувшийся в "Спартак" Квинси Промес. Однако он не смог отметиться голами или же голевыми передачами. Героем поединка стал форвард "Рубина" Джордже Деспотович. Он забил два гола во втором тайме встречи - на 53-й минуте после паса Кварацхелии и на 89-й. Там снова к мячу оказался причастен Хвича, поскольку он ударил, а Джордже подкараулил вовремя отскочивший мяч.

"Спартак" упустил шанс подняться на второе место в турнирной таблице РФПЛ. И команда теперь осталась на 4-й позиции при 35 баллах. "Рубин" смог догнать "Локомотив" - у двух команд после 20 встреч по 31 очку. Но еще своего слова сегодня не сказали "Динамо" и ФК "Краснодар", которые пока что при 30 очках и 1 игре в запасе. Свои поединки они проведут чуть позже.