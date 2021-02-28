Состояние здоровья Людмилы Лядовой: народную артистку РСФСР перевели в реанимацию. Фото: Людмила Пахомова/ИТАР-ТАСС

Народную артистку РСФСР, композитора и певицу Людмилу Лядову, госпитализированную из-за заражения коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, перевели в реанимацию медицинского учреждения. О состоянии здоровья Людмилы Лядовой в воскресенье, 28 февраля, рассказала бывший администратор артистки Галина Горбенко.

Она отметила, что композитора не подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а просто перевели в реанимационное отделение.

- Людмиле Алексеевне вчера стало хуже, ее перевели в реанимацию. Но она не на ИВЛ, на кислороде, - сообщила Галина Горбенко в интервью изданию РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, народную артистку РСФСР Людмилу Лядову госпитализировали в больницу в российской столице вчера, пианистка заразилась коронавирусной инфекцией с тяжелым течением заболевания. Поражение легких 95-летней Лядовой составило 75%, врачи оценивали ее состояние как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой.