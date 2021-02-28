В Минпросвещения рассказали, как будут сдавать выпускные экзамены в 9-х и 11-х классах в 2021 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Пандемия коронавирусной инфекции уже второй учебный год диктует свои законы, которые влияют на организацию образования и экзамены в школах России. В 2021 году из-за коронавируса Минпросвещения внесло некоторые изменения в выпускные экзамены в 9-х и 11-х классах. О них в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Евгений Семченко.

Он объяснил, что все выпускники девятых классов в этом учебном году будут сдавать экзамены по русскому языку и математике в форме основного государственного экзамена. Предметы по выборы в этом году учащиеся 9-х классов сдавать не будут, однако им придется сдать контрольную работу по предмету, который они выберут сами.

- Мы дали всем возможность самостоятельно принять решение по изменению даже количества заданий в этой контрольной работе, изменению времени и учету результатов. Предмет по выбору будет определять сам школьник, руководствуясь тем, куда он планирует поступать или хочет ли в дальнейшем в профильный десятый-одиннадцатый классы, - сообщил Евгений Семченко.

С одиннадцатыми классами ситуация также изменилась. В 2021 году, если ученик не хочет поступать в институт, то он должен сдать два обязательных предмета в форме государственного выпускного экзамена – русский и математику в форме ГВЭ. При этом базовая математика в этом году для 11-классников не проводится.

Те, кто хочет поступить вуз, должны будут сдать один экзамен по русскому языку обязательный в форме ЕГЭ, а также дополнительно два, три или четыре предмета по выбору. По сути дела, математика в этом году для 11-х классов стала предметом по выбору для тех, кто поступает в вуз, где требуется математика.

- Примерные даты по срокам экзаменов уже известны. Досрочного периода не будет, а основной состоится с 31 мая по 25 июня. Экзамен по русскому будет проходить в два дня, будет дополнительный период проведения экзаменов, как в 2020-ом, с 12 июля по 17 июля. И будет сентябрьский этап – только для тех детей, кто не сдал ГВЭ и не получил аттестат, - рассказал директор департамента.

Эти сроки ориентировочные, поскольку ситуация на фоне пандемии может вновь измениться, отметил Евгений Семченко.