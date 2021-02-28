Прощание с Владимиром Зуйковым состоится 2 марта 2021 в Доме кино. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Прощание с Владимиром Зуйковым, художником-постановщиком мультфильмов «Винни-Пух» и «Фильм, фильм, фильм» состоится 2 марта 2021 года в Доме кино. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщила пресс-служба «Союзмультфильма».

- Прощание с Владимиром Зуйковым пройдет во вторник в 12:00. Мы глубоко скорбим. Ушел из жизни великий художник, который за весь свой творческий путь создал множество ярких, характерных образов, которые навсегда остались в сердцах. Владимир Зуйков был человеком тонкого, уникального таланта. Он вырастил множество преданных и благодарных учеников, - отметили представители компании в интервью агентству ТАСС.

В «Союзмультфильме» добавили, что сделают все возможное, чтобы сохранить для будущих поколений наследие этого мастера.

Как сообщал сайт kp.ru, Владимир Зуйков ушел из жизни в возрасте 87 лет 25 февраля. Художник-постановщик мультфильмов «Винни-Пух» и «Фильм, фильм, фильм» умер из-за коронавирусной инфекции.