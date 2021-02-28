Премьеру Чехии и его семье угрожали убийством из-за мер против COVID-19 Фото: REUTERS

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш сообщил, что ему и его семье угрожали убийством из-за ужесточения ограничений в стране на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом глава правительства Чехии рассказал в воскресенье, 28 февраля, в эфире телеканала CNN Prima.

- Правоохранители 8 января рассказали мне, что есть некий человек, которые намерен застрелить меня и мою семью. Поэтому мой дом в предместье Праги взяли под усиленную охрану. Я решил сразу не рассказывать семье об этом, предпочел направить их за пределы Чехии на отдых в Дубай, - сообщил Андрей Бабиш.

Премьер отметил, что угрожавший его семье злоумышленник уже задержан. Он был на территории Испании, где его взяла под стражу местная полиция.

По информации испанских СМИ, преступника зовут Лукаш Брахачек. Его задержали при посредничестве Интерпола 12 февраля в Барселоне недалеко от дома, где он жил.