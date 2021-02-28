Фонд Горбачева ответил на слова об «унизительном» подходе к отношениям с Западом в позднем СССР Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко прокомментировал заявление издателя и генерального директора американского журнала National Interest Дмитрия Саймса об «унизительном» подходе к отношениям с Западом в позднем СССР во время президентства Михаила Горбачева. Руководитель пресс-службы фонда экс-президента заявил, что не понимает, как человек, который долгие годы живет в Штатах и оторван от РФ, может говорить от имени россиян.

- Я не понимаю, что дает право нашему бывшему соотечественнику, которые уже ни одно десятилетие живет в Соединенных Штатах, делать заявления от имени большинства жителей России, - выразил свое недоумение Павел Палажченко в интервью изданию РИА Новости в воскресенье, 28 февраля.

Как сообщал сайт kp.ru, Дмитрий Саймс заявил, что РФ хотела бы отменить санкции или добиться их смягчения, но не будет идти на серьезные уступки с пустыми надеждами на взаимность Запада. Американский политолог предположил, что такой сценарий «похож на произошедшее во времена Горбачева в СССР». Он уверен, что «многие россияне считают это неудачным и унизительным подходом», и Москва не станет повторять опыт СССР.

ПО ТЕМЕ

Россия Путина не будет выпрашивать подачек у Запада

Москва считает для себя унизительным повторять опыт Михаила Горбачева (подробности)