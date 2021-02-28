Камила Валиева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в воскресенье, 28 февраля, в Москве во дворце спорта "Мегаспорт" завершился финал Кубка России по фигурному катанию. Этот турнир является главным для всех спортсменов, поскольку по его итогам будет назван состав сборной для участия в чемпионате мира 2021, который пройдет в Стокгольме.

Уверенную победу в финале Кубка России одержала юная Камила Валиева. Она упала с четверных тулупа и сальхова. Но в итоге набрала 238 баллов ровно. Майя Хромых, ставшая второй, чисто исполнила оба этих прыжка. И в произвольной программе обошла Валиеву. Но Камила за счет преимущества субботнего проката стала первой. Результат Майи - 235,96 балла. Дарья Усачева выиграла "бронзу" - 229,71.

Но все три первых фигуристки пока что не могут претендовать на попадание в сборную из-за возрастных ограничений. Поэтому все смотрели на противостояние Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной. Лиза стала четвертой и именно она теперь - фаворит в борьбе за путевку на чемпионат мира. Она исполнила два тройных аксела, а вот Косторная не стала включать в прокат сложные элементы. Поэтому Косторная набрала 210,20 балла против 226,01 и у Туктамышевой.