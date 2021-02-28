Фейковый Том Круз в TikTok рассказал о встрече с Горбачевым

Фейковый Том Круз рассказал о встрече с Горбачевым и показал фокусы. Фото: кадр из видео в TikTok @deeptomcruise

В TikTok появился фейк известного американского актера Тома Круза. Один из пользователей опубликовал видео с фальшивым артистом, используя для монтажа технологию deepfake. В роликах мужчина весьма талантливо изображает мимику и движение Тома Круза, наложив его лицо на свое благодаря нейросети.

«Том Круз» опубликовал уже три видео. На них он играет в гольф, показывает фокусы с монеткой и даже рассказывает про встречу с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым.

На аккаунт за минувшую неделю подписали уже более 300 тысяч пользователей TikTok, а видео фейка набрали свыше десяти миллионов просмотров.

Пользователи восхитились качеством подделки, однако отметили, что распознать фальшивку вполне возможно. Фейковый Том Круз выглядит намного моложе своего 58-летнего оригинала и определённо выше ростом настоящего актера. Кроме того, голос дипфейк-аналог отличается от голоса Круза, хотя пользователь и мастерски старается подражать ему.