Евгений Тишковец предупредил об «арктическом вторжении» в Москве с 5 по 10 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В российской столице с 5 по 10 марта текущего года ожидается настоящее «арктическое вторжение». Местами температура на территории Москвы в эти дни опустится ниже минус десяти градусов по Цельсию. Об этом предупредил в воскресенье, 28 февраля, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик сообщил также, что в целом март 2021 года будет немного теплее нормы.

- Избежать не получится только одного арктического вторжения, оно придется на 5-10 марта. Тогда столбики термометров будут опускаться ниже минус десяти градусов, - сообщил эксперты в интервью изданию РИА Новости.

Март по климату считается зимним месяцем и фактически весна наступает 27 числа, поэтому Евгений Тишковец призвал жителей столичного региона готовится к холодному первому месяцу весны.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по сообщению Гидрометцентра России, в Москве сегодня объявили «жёлтый» уровень опасности из-за сильной гололедицы. В столице 27 февраля началось похолодание после нескольких теплых дней.