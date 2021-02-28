В Крыму призвали Порошенко оставить «крокодильи слёзы» при себе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бывший украинский президент Петр Порошенко лжет, говоря о своем сочувствии к жителям Крыма, которые испытывают проблемы с подачей воды и электроэнергии. Об этом в воскресенье, 28 февраля, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он призвал политика оставить свое сочувствие и «крокодильи слезы» при себе и больше не устраивать «политический цирк».

- Пусть Порошенко пусть не льет крокодильи слезы. Проблемы с водой и электроэнергией в нарушение международных прав создали именно власти Киева. Россия их успешно решила. Сейчас регион переживает небывалую динамику развития, - сказал Юрий Гемпель в интервью РИА Новости.

В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал Порошенко «сказочником, превзошедшим братьев Гримм». По его словам, если в регионе действительно так плохо, как уверяет экс-президент Украины, то непонятно, почему власти Киева стараются усложнить проезд в регион для своих граждан.

- Откройте социальные сети и посмотрите, как восхищенно отзываются жители Украины после визита в Крым. И сколько народу бежит с Украины в поисках лучшей жизни в России, ведь именно в России они видят перспективы. А что касается Порошенко, то жители Крыма отлично помнят, как он ненавидит их и сколько гадостей сделал, - отметил депутат.

Ранее Петр Порошенко на своей странице в Twitter заявил, что «сочувствует» проблемам крымчан с водой и электроэнергией. Бывший украинский лидер написал, что власти России якобы «не обеспечили никакого поднятия уровня жизни» на полуострове.

Напомним, что вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков накануне назвал глупостью заявление Киева о том, что Украина собирается достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать невозможной подачу воды в Крым. Вице-спикер отметил, что на полуострове в настоящее время ведутся масштабные работы по укреплению водной безопасности, следовательно, возможность получать пресную воду из Украины для крымчан становится все менее актуальной.