Только шесть процентов россиян имеют иммунитет к коронавирусу, заявил инфекционист Фото: REUTERS

Несмотря на снижение уровня заболеваемости коронавирусом в России в последнее время, жителям страны не следует расслабляться, поскольку иммунная защита населения от инфекции еще очень низкая. Об этом в интервью «Российской газете» в воскресенье, 28 февраля, сообщил врач-инфекционист и заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Член-корреспондент РАН объяснил, что для замедления темпов распространения коронавируса необходимо, чтобы иммунитет к ней сформировался у 60-70% населения. При этом не слишком важно, произойдет это естественным путем или с помощью вакцинации.

- Но статистика и в мире, и в России пока неутешительная. Заболевших с начала пандемии у нас примерно 4,2 миллиона человек. Добавим условно процентов 20-30 тех, кто переболел без симптомов. И еще примерно четыре миллиона человек привиты. То есть иммунная защита есть сейчас у восьми-девяти миллионов россиян. А от 146 миллионов – это только 5,7-6 процентов. Когда как базисный уровень – 70 процентов, - заявил Александр Горелов.

Инфекционист добавил, что в целом в мире ситуация с иммунной защитой населения также не радостная – переболело коронавирусом около 110 миллионов человек, от всего населения планеты процент людей с иммунитетом маленький.

Как сообщал сайт kp.ru, за последние сутки в России выявили более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах, а общее число инфицированных с начала пандемии в России достигло сегодня отметки в 4 234 720 человек.