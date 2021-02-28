Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко завёл Telegram-канал. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Главный врач «коронавирусной» Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко завел свой Telegram-канал. Свою первую запись в мессенджере он сделал в воскресенье, 28 февраля.

- Год назад с большинством из нашей команды мы экстренно собрались и сделали то, во что мало кто верил. Я благодарен каждому из вас. Без вас я ни разу не герой. Вы мои герои! Год с вами — это что-то неописуемое. Спасибо вам, - написал Денис Проценко.

После этого главврачи клиники опубликовал в своем нового канале видео про медицинских работников больницы в Коммунарке. В ролике медики рассказали о лечении пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, в самом разгаре пандемии.

Напомним, Денис Проценко и этот больничный комплекс оказались на передовом рубеже борьбы с эпидемией коронавируса. Больница в Коммунарке была открыта в конце 2019 года, а в начале марта 2020 года московские власти выделили клинику для пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. В марте минувшего года больницу посетил Владимир Путин. После осмотра корпуса вместе с Денисом Проценко президент искренне поблагодарил врачей и медицинских работников за тяжелую, но крайне необходимую работу.