Bloomberg назвал Россию «горячей точкой» по росту цен на продукты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мировые цены на продукты достигли рекордно высокого уровня за последние шесть лет. На некоторые страны подорожание продовольствия повлияет сильнее всего. Об этом говорится в материале издания Bloomberg в воскресенье, 28 февраля.

К «горячим точкам» по росту цен на продукты издание причислило Россию, Бразилию, Турцию, Индию и Нигерию. Эксперты объяснили это тем, что жители перечисленных государств тратят на еду большую часть потребительской корзины.

К причинам роста стоимости продовольствия агентство отнесло повышение спроса со стороны Китая, неблагоприятные погодные условия, а также уязвимость цепочек поставки продуктов.

- Последствия роста цен на продукты будут ощущаться дольше, чем последствия эпидемии коронавируса. Даже выйдут за ее рамки, - заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона Каллен Хендрикс.

По мнению авторов материала, опасность инфляции может быть спровоцирована введением квот на экспорт зерновых и установкой максимальных цен на ряд товаров.

Как сообщал сайт kp.ru, Минсельхоза России не увидело предпосылок для заметного роста цен на мясо птицы и яйца в стране в 2021 году. Специалисты министерства не исключили роста стоимости отпускных на эти продукты в краткосрочной перспективе, но отметили, что этот рост будет в рамках продовольственной инфляции.