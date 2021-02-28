Камила Валиева выиграла финал Кубка России 2021: фоторепортаж

Майя Хромых, завоевавшая серебряную медаль, Камила Валиева, завоевавшая золотую медаль, и Дарья Усачева (слева направо) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Минувшие воскресенье, 28 февраля, 14-летняя российская фигуристка из Казани Камила Валиева, выступающая в одиночном катании, выиграла финал Кубка России 2021 года. Фоторепортаж Владимира Вленгурина смотрите тут.

Спортивное состязание среди талантливых спортсменов прошел во дворце спорта "Мегаспорт". Этот турнир считается главным для всех выступающих, поскольку по его итогам будет определен состав сборной России для дальнейшего участия в чемпионате мира 2021 года, который должен пройти в Стокгольме.

Победителем этого турнира стала Камила Валиева. Несмотря на свое падение после четверных тулупа и сальхова, ей все же удалось набрать ровно 238 баллов, которые и стали наибольшим значением по итогам выступления всех участников. Стоит отметить, что до этого юная спортсменка уже выступала на льду в больших соревнованиях. Так, в прошлом году она стала чемпионкой мира среди юниоров.

Тем временем, второе место заняла Майя Хромых, ставшая второй, чисто исполнила оба этих прыжка. И в произвольной программе обошла Валиеву. Однако Камила за счет преимущества субботнего проката стала первой. Всего Майе удалось набрать 235,96 балла. Фигуристка Дарья Усачева смогла забрать "бронзу" за свое выступление. Ее результат - 229,71 балла.

ФОТОРЕПОРТАЖ Владимира Веленгурина с выступления фигуристов в Финале Кубка России по фигурному катанию в Москве. Произвольная программа.

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