В Нижегородской области нашли убитыми семью из четырех человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Семью из четырех человек, в том числе ребенка, двух женщин и мужчину, нашли убитыми в поселке Кудьма Нижегородской области. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщило издание РИА Новости, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

- В поселке Кудьма Нижегородской области сегодня нашли тела четырех человек: бабушку, дедушку и мать с ребенком. Члены семьи были убиты, - сообщили правоохранители. Подробностей происшествия они не раскрыли.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Пока что региональный Следственный комитет и другие правоохранительные органы официально не сообщили о данном преступлении. По данным источника агентства ТАСС в правоохранительных органах, автомобиль с подозреваемыми в убийстве ищут в столичном регионе.