В Нижегородской области нашли убитыми семью из четырех человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Семью из четырех человек, в том числе ребенка, нашли убитыми в поселке Кудьма Нижегородской области. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщило издание РИА Новости, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

- В Кудьме убили четырех человек: бабушку, дедушку и мать с ребенком, - сообщили правоохранители. Подробностей происшествия они не раскрыли.

Пока что региональный Следственный комитет и другие правоохранительные органы официально не сообщили о данном преступлении.