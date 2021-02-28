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Суд назвал неявку Навального во ФСИН достаточным основанием для замены срока на реальный

После выписки из клиники блогер более 30 дней скрывался от уголовно-исполнительной инспекции
Ксения АНУФРИЕВА
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Суд назвал неявку Навального во ФСИН достаточным основанием для замены срока на реальный

Суд назвал неявку Навального во ФСИН достаточным основанием для замены срока на реальный

Фото: REUTERS

Неявка Алексея Навального в инспекцию ФСИН для регистрации является достаточным основанием для замены блогеру условного срока на реальный. Об этом говорится в тексте апелляционного постановления по жалобе на замену срока.

Сообщается, что Навальный систематически не выполнял предписанную ему обязанность по явке на регистрацию в установленные дни, более двух раз в течение одного года. В решении суда отмечается, что условно осужденный не имеет права самостоятельно решать, когда ему удобно являться на регистрацию в инспекцию, имеются ли у него основания для явки или же их нет.

- После выписки из клиники Навальный не предоставил данных о месте своего дальнейшего нахождении в уголовно-исполнительную инспекцию, не сообщил о перемене своего фактического места жительства на протяжении двух месяцев. Осужденный более 30 дней скрывался от контроля. Это обстоятельство служит основанием для замены Навальному условного срока на реальный, - говорится в документе, который цитирует агентство ТАСС в воскресенье, 28 февраля.

В решение суда также отмечается, что продолжение после выписки амбулаторного лечения не препятствовало возможности для Навального своевременно известить уголовно-исполнительную инспекцию о месте своего нахождений и не мешало ему явиться на регистрацию.

Как писал сайт kp.ru, суд в начале этого месяца заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года на реальный, поддержал ходатайство ФСИН и отправил блогера в колонию общего режима.

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