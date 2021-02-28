В Судане самолет вернулся в аэропорт из-за агрессивного кота в кабине пилотов Фото: REUTERS

Самолет, летевший из Судана в столицу Катара был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неожиданного появления крайне агрессивного кота. Животное каким-то образом пробралось в кабину пилотов. Об этом в воскресенье, 28 февраля, пишет местное издание «Ас-Судани», ссылаясь на информацию от членов экипажа воздушного судна.

Инцидент случился в самолете суданской авиационной компании «Tarco». Воздушное судно успешно поднялось в небо, однако спустя полчаса полета в кабине пилотов неожиданно появился кот.

Собеседники издания утверждают, что пушистый пассажир начал мешать пилотам управлять самолетом и даже кинулся на капитана. Последний не выдержал буйства кота и решил вернуть лайнер обратно в аэропорт вылета в Хартуме.

Предполагается, что кот смог забраться на борт, когда самолет стоял ночью в ангаре аэропорта во время уборки на борту или технического осмотра судна.