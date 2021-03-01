Новый дорожный знак появился в России с 1 марта

На российских дорогах с 1 марта 2021 года появился новый дорожный знак - "Фотовидеофиксация". Об этом говорится постановление правительства РФ.

Отмечается, то этот дорожный знак заменит уже существующий и сможет применяться самостоятельно, в то время как старый устанавливался вместе с другими знаками или со светофорами.

Знак 6.22, он же "Фотовидеофиксация", для водителей обозначает специальные места, где может быть использовано применение работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств с функцией фото- и видеосъемки для фиксации нарушений правил дорожного движения.