В России продлили срок действия диагностических карт ТО машин Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В России с 1 марта 2021 года меняются правила прохождения технического осмотра (ТО) автомобилей. Однако по-новому автомобилисты начнут его проходить только с 1 октября, поскольку срок действия диагностических карт продлен на полгода до этой даты.

Как указано в соответствующем постановлении правительства РФ, срок действия диагностических карт, истекающий с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, продлевается до 1 октября.

- Таким образом, водителям не потребуется проходить технический осмотр транспортного средства в связи с тем, что полученные ранее диагностические карты будут продлены автоматически, - отмечается в сообщении ведомтсва.