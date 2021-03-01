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СНБ Армении опровергла слухи о проникновении в страну турецких военных

Ранее сообщалось, что якобы границу Грузии с Арменией пересекли 13 человек из Турции
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Служба национальной безопасности (СНБ) Армении опровергла слухи о якобы проникновении на территорию страны специальной группы военных из Турции.

В ведомстве указали, что опубликованная ранее в СМИ информация о том, что якобы спецгруппа из 13 турецких военных проникла в Армению через границу с Грузией, не соответствует действительности. Об этом пишут РИА Новости.

Накануне эта информация появилась на интернет-ресурсе LIVEnews.am, который сообщил о пересечении турецкой спецгруппой границы Грузии с Арменией.