СНБ Армении опровергла слухи о проникновении в страну турецких военных

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении опровергла слухи о якобы проникновении на территорию страны специальной группы военных из Турции.

В ведомстве указали, что опубликованная ранее в СМИ информация о том, что якобы спецгруппа из 13 турецких военных проникла в Армению через границу с Грузией, не соответствует действительности. Об этом пишут РИА Новости.

Накануне эта информация появилась на интернет-ресурсе LIVEnews.am, который сообщил о пересечении турецкой спецгруппой границы Грузии с Арменией.