Трамп допустил, что будет баллотироваться в президенты США в 2024 году

Бывший американский президент Дональд Трамп не исключил возможность своего участия в президентской гонке в 2024 году. Об этом бывший глава государства заявил на Конференции консервативного политического действия в Орландо (штат Флорида).

Трампа считает, что действующий лидер страны Джо Байден "не справился со своей главной задачей в качестве главы администрации - обеспечением соблюдения американских законов".

Республиканец считает, что "демократы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах и потеряют Белый дом".