Следователи разыскивают нападавших на псковских десантников в Чечне в 2000 году

Следствие продолжает устанавливать лиц, принимавших участие в нападении на псковских десантников. Фото: СУ СК РФ

Следователи Следственного комитета России разыскивают пять человек по делу о нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Еще 45 человек проверяют на причастность к преступлению. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

21 год назад бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в Шатойском районе Чечни в неравном бою с боевиками банды Басаева и арабского наемника Хаттаба.