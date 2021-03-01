В Минпросвещения рассказали о сроках сдачи ЕГЭ в 2021 году Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2021 году заключительные школьные испытания изменили свой формат. О том, насколько долго этот скорректированный формат ЕГЭ останется применим на практике, в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал директор Департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Евгений Семченко.

По его словам, он надеется, что этот процесс аттестации школьников все же со временем вернется к традиционному формату проведения.

- Эти особенности только на один год. Что будет в следующем году - посмотрим. Я надеюсь, что все будет нормально, и мы вернемся к традиционной форме проведения итоговой государственной аттестации, к традиционным срокам и правилам. Но это не означает, что возможна корректировка как формы, так и содержания ЕГЭ, - рассказал Семенко.

Ранее сайт kp.ru писал, что вузы могут самостоятельно вводить вступительные экзамены, которые проходят в различных форматах. Чаще всего это письменная работа по одному из школьных предметов или собеседование.

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