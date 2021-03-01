Последние новости на утро 1 марта 2021: Водителей предупредили о новом знаке на дорогах

Новый дорожный знак появился в России с 1 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости на утро 1 марта 2021 года. На российских дорогах с 1 марта 2021 года появился новый дорожный знак - "Фотовидеофиксация". Он заменит уже существующий знак и сможет применяться самостоятельно, в то время как старый мог устанавливаться вместе с другими знаками или со светофорами. Знак 6.22, он же "Фотовидеофиксация", который обозначает для водителей специальные места, где может быть использовано применение средств фото- и видеосъемки для фиксации нарушений ПДД, в населенных пунктах должен быть установлен вместе со знаками 5.23.1 и 5.23.2 и 5.25 ("Начало населенного пункта"), а вне населенных пунктов – в 150-300 метрах от зоны контроля видеокамер.

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