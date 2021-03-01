Сериал "Ход королевы" завоевал "Золотой глобус" как "Лучший мини-сериал"

Лучшим коротким сериалом по версии "Золотого глобуса" стал "Ход королевы" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премию "Золотой глобус" как лучший короткий сериал получила драма "Ход королевы" режиссёра Скотта Фрэнка. Главные роли в сериале исполняют Аня Тейлор-Джой, Билл Кэмп и Мозес Ингрэм.

На "Золотой глобус" в категории "Мини-сериалы" также претендовали картины "Голос перемен", "Неортодоксальная", "Нормальные люди" и "Отыграть назад".

78-ю церемонию вручения награды транслировал канал NBC. Из-за пандемии коронавируса она проходила в частично дистанционном формате сразу из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Лауреаты участвовали дистанционно, а сами статуэтки им доставят.