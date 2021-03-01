Названы регионы, где самая высокая средняя зарплата
Фото: Анастасия Осипова
Названы регионы страны, где трудящиеся получают самую высокую среднюю зарплату. В лидерах Магаданская область и Чукотка.
Исследование «Индекс социального благополучия регионов» по итогам 2020 года было проведено Фондом развития гражданского общества. В основу данных легло соотношение ежемесячной средней заработной платы к стоимости потребительской корзины.
Регионы с самым высоким показателем дохода трудящихся:
Магаданская область – 127 тысяч рублей,
Чукотский автономный округ - 117 тыс.руб.,
Ямало-Ненецкий автономный округ - 96,6 тыс.руб..
Москва - 95 тыс. рублей.
Если сравнивать доходы населения с прожиточным минимумом (ПМ), установленным в регионе, то десятка лидеров выглядит немного иначе.
Регионы-лидеры:
Магаданская область. При средней высокой зарплате в 127 тыс. рублей ПМ составляет 23,6 тыс.;
ЯНАО- 96,6 тыс.руб, ПМ -20,1 тыс.;
Сахалинская область - 85 тыс.руб, ПМ - 20,4 тыс.;
Чукотка - 117,8 тыс., ПМ - 28,4 тыс.;
Москва - 95,3 тыс., ПМ - 23,8 тыс.;
Ненецкий автономный округ - 81,5 тыс., ПМ - 21,2 тыс.;
Якутия - 75,5 тыс., ПМ - 21,2 тыс.;
Санкт-Петербург - 65,4 тыс., ПМ - 18,4 тыс.;
ХМАО - 69,7 тыс., ПМ - 20,1 тыс.;
Мурманская область - 65,6 тыс., ПМ - 19,8 тыс.;
Тыва - 49,2 тыс., ПМ - 15 тыс. рублей.
Последние строчки благополучия остались за Карелией и Башкирией. В первом регионе зарплата составляет 44 тыс., прожиточный минимум 17,9 тыс. рублей. Во втором - 38,3 тыс., к минимальному прожиточному минимуму в 15,6 тыс. рублей, пишет газета "Известия".
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