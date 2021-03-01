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Драма "Земля кочевников" выиграла премию "Золотой глобус"

В номинации также были представлены "Манк", "Отец", "Суд над чикагской семёркой" и "Девушка, подающая надежды"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Хлоя Чжао получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" за свой фильм "Земля кочевников"

Хлоя Чжао получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" за свой фильм "Земля кочевников"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фильм "Земля кочевников" режиссёра Хлои Чжао завоевала премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм", сообщается в официальном Twitter-аккаунте награды.

За "Золотой глобус" в категории также боролись "Девушка, подающая надежды" Эмиральды Феннел, "Манк" Дэвида Финчера, "Отец" Флориана Зеллера и "Суд над чикагской семёркой» Аарона Соркина".

Ранее сайт KP.ru сообщил, что "Золотой глобус" как лучший короткий сериал получила драма "Ход королевы" режиссёра Скотта Фрэнка.

Культура