Депутат Федоров предложил штрафовать за оскорбление судей на 400 тысяч рублей

В России могут увеличить штраф за оскорбление судьи Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Госдуме предложили увеличить штраф за оскорбление судьи или присяжного заседателя. Депутат Госдумы Евгений Фёдоров уверен, что пересмотр суммы поспособствует наведению порядка в суде.

Цифра внушительная, депутат предлагает поднять сумму штрафа до 400 тысяч рублей. Соответствующее предложение парламентарий направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

Инициатива появилась не просто так, а по следам резонансных судебных заседаний. В ходе рассмотрения дела обвиняемые позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес всех участников процесса, в том числе судей.

Сегодня в России уже действуют внушительные штрафы за оскорбление судьи. В 2003 году в Уголовном кодексе станы было прописано, что за подобное нарушение придется заплатить 200 тысяч рублей.

Но даже такие суммы не являются сдерживающим фактором. Поэтому пришло время пересмотреть размер наказания, уверен депутат. К тому же, он указывает, что за 18 лет экономическая ситуация в стране изменилась и действующее наказание не является соразмерным за посягательство на авторитет судебной власти.

- В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в ч. 2 ст. 297 УК России в части увеличения предельного размера штрафа за оскорбление судьи с 200 до 400 тыс. рублей, - цитирует RT текст обращения.

Ранее в Госдуме предложили пересмотреть штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Для граждан сумма наказания может вырасти в 10 раз, для должностных и юридических лиц, а также предпринимателей - вдвое, пишет газета "Известия".