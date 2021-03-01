Предприятия Самарской области активно повышают производительность труда

Начал работу региональный центр компетенций госкорпорации «Ростех». Фото: Правительство Самарской области

В Самарской области растет количество компаний, активно участвующих в нацпроекте «Производительность труда». Сейчас заявки подали 143 организации, с 2018 по 2020 год уже 55 предприятий получили первые результаты улучшения работы после реализации пилотных проектов по внедрению инструментов бережливого производства.

- При этом средний показатель повышения производительности труда по предприятиям-участникам нацпроекта (увеличение выработки) составил 133 процента, среднее снижение незавершенного производства – на 50 процентов, среднее снижение времени протекания процессов – на 47 процентов, - сообщили в министерстве промышленности и торговли Самарской области.

Первые итоги очень показательны: на ряде площадок рост производительности труда достиг 48%.Все эти позитивные примеры доказывают: предприятиям нужно максимально быстро присоединяться к эффективным программам. По итогам 2020 года 96 средних и крупных предприятия базовых несырьевых отраслей экономики уже вовлечены в реализацию нацпроекта.

В Самарской области впервые в России создали фабрику процессов и региональный центр компетенций госкорпорации «Ростех». Все это позволяет большому числу сотрудников различных предприятий быстро обучаться принципам «Бережливого производства».

Глава Самарской области Дмитрий Азаров постоянно подчеркивает, что повышение производительности труда - ключевой элемент опережающего экономического развития Самарской области. Он поставил задачу до конца 2024 года довести количество участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" до 250-ти.