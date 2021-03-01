Комедия "Борат - 2" получила премию "Золотой глобус"

Актер Саша Барон Коэн, сыгравший в фильме "Борат-2", получил "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фильм "Борат - 2" режиссёра Джейсона Уолинера завоевал награду "Золотой глобус" в номинации "Лучший комедийный фильм или мюзикл", сообщается в официальном Twitter-аккаунте премии. Награждение проходило в онлайн-формате. 78 церемонию вручения "Золотого глобуса" транслировал канал NBC.

Комедия стала продолжением фильма "Борат" 2006 года. В первой части главный герой журналист Борат Сагдиев, которого играет Саша Барон Коэн, приезжает из Казахстана в США, чтобы сделать репортаж о Штатах и познакомиться с Памелой Андерсон. Во второй части комедии Борат Сагдиев пытается передать подарок вице-президенту США. Саша Барон Коэн также получил награду в номинации "Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле".

За "Золотой глобус" в номинации также боролись фильмы "Выпускной" Райана Мерфи, мюзикл "Гамильтон" Томаса Каила, "Зависнуть в Палм-Спрингс" Макса Барбакова и "Мьюзик", срежиссированный певицей Сиа.