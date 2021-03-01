Трамп допустил выдвижение на пост президента США в 2024 году

Трамп заявил о решении «побить демократов в третий раз» Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что планирует оставаться в политике и мог бы "победить в третий раз". Он также заявил, что уверен в своей победе на прошедших в 2020 году выборах президента, на которых официально победил кандидат от Демократической партии США Джо Байден.

- Кто знает, может, я решу победить их в третий раз, - заявил Трамп во время своего первого публичного выступления с момента окончания президентского срока. Речь Трампа перед участниками консервативной конференции CPAC транслировал Fox News на своём YouTube-канале.