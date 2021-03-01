В России с 1 марта 2021 года изменились правила начисления детских пособий

В России изменились правила начисления детских пособий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России с 1 марта 2021 года отменили автоматическое продление начисления пособий для детей младше трёх лет, живущих в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.

Ранее процедуру упростили из-за пандемии коронавируса, и социальное пособие продлевали автоматически. Теперь родители должны собрать все необходимые справки и документы, а затем лично подать их и заявление на выплату после того, как ребёнку исполнился один год, а затем при достижении двух лет.

Родители также должны сообщать в органы социальной защиты и в Пенсионный фонд России, если семья сменила место жительства или об изменении обстоятельств, из-за которого выплаты должны быть прекращены.