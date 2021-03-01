Вучич встретил в аэропорту новую партию вакцины "Спутник V"

Александр Вучич Фото: REUTERS

В Сербию прибыла новая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Сербский президент Александр Вучич лично приехал в аэропорт встречать груз, поблагодарив российские власти за поставку препарата.

«Сегодня важный день … Российские друзья выполнили все абсолютно вовремя, мы им бесконечно благодарны», - заявил глава Сербии, отметив, что хотел бы особенно поблагодарить президента России Владимира Путина «за помощь сербскому народу и Сербии».

В свою очередь российский посол Александр Боцан-Харченко подчеркнул, что поставленный в сроки препарат поможет продолжить вакцинировать население страны без перебоев, а также заявил, что к июню Сербия может получить возможность, расфасовки и дистрибуции вакцины. Кроме того, до конца года «Спутник V» начнут производить в Сребии.

На данный момент вакцинация населения в Сербии происходит несколькими препаратами, среди них «Спутник V», а также Pfizer, Sinopharm и AstraZeneca.