Роскомнадзор: Twitter не удалил 2 862 поста с запрещённой в России информацией

Роскомнадзор направил Twitter 28 тысяч требований об удалении материалов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор обвинил Twitter в нарушении российского законодательства. Социальная сеть с 2017 года не удалила 2 862 материала с запрещённой в России информацией, сказано в сообщении на сайте ведомства.

В заявлении Роскомнадзора сказано, что служба направила уже более 28 тысяч заявок с требованием удалить материалы. Среди оставшихся в соцсети 2 862 материалов 2 336 содержат информацию о способах самоубийства, 352 поста с порнографией и 174 публикации, авторы которых указали способы приготовления или употребления наркотиков.