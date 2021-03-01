Вильфанд предупредил о новом похолодании в Европейской части России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Температура на Европейской части России в следующие выходные, 6 и 7 марта, опустится до отметок ниже нормы. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, после пришедшего в начале недели потепления с «ситуация будет меняться». Согласно предварительным расчетам синоптиков, температура понизится не только в центре Европейской России, но и вообще на территории Европейской России,

«Меняются циркуляции и температура понизится. Уже ночные температуры будут отрицательными, дневные тоже около ноля. Температурный фон будет уже ниже нормы», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Как прогнозирует Гидрометцентра, на рабочей неделе температура в Европейской России будет выше нормы, однако для погоды в марте будут характерны быстрые изменения.

Напомним, ранее метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в центре европейской части России на первую неделю календарной весны следует ожидать очень резко меняющейся, неустойчивой погоды. При этом специалист отметил, что это «положено весенним процессам».