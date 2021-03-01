Магнитная буря 1 марта 2021 года началась на Земле

Магнитные бури способны дезориентировать птиц при миграции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром в понедельник, 1 марта, на Земле началась магнитная буря среднего уровня G2. Об этом сообщает сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

«В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (умеренная, уровень G2)», - говорится в сообщении на сайте.

Как уточняется, буря произошла на следующий день после слабой вспышки класса С на Солнце. При этом, согласно прогнозам ученых, вероятность магнитной бури в понедельник, 1 марта, составляла только 10 процентов.

Напомним, ученые различают пять уровней магнитных бурь - от G1 до G5. Считается, что слабая магнитная буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также оказать влияние на пути миграций птиц и животных, дезориентируя их. Более сильные магнитные бури могут вызвать нарушения коротковолновой связи, сбои напряжения в промышленных сетях и работы систем навигации.