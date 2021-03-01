В Совфеде согласились с необходимостью увеличить штрафы за оскорбление судей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Совфеде поддержали предложение депутата Госдумы Евгения Федорова увеличить штрафы за оскорбление судей.

Парламентарий настаивает, что за подобные нарушения нужно взимать с виновных 400 тысяч рублей, вместо 200.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский согласен, что предложение может положительно сказаться на судебной системе.

- С точки зрения здравого смысла, безусловно, судьи являются абсолютно независимыми и защищенными законом. Но справедливости ради, за подобного рода оскорбления должно быть наказание, - говорит сенатор.

Что касается материальной стороны вопроса, то говорить о достаточности или избыточности суммы он не стал.

- Это дело специалистов юридического профиля, - подчеркнул Рязанский в беседе с RT.

В конце февраля в Госдуму были внесены поправки о сроках и штрафах за оскорбление ветеранов. Поправками предлагается приравнять оскорбление ветеранов к реабилитации нацизма.

За подобное придется платить до 5 миллионов рублей, пишет газета "Известия".