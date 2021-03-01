Учебники для колледжей начнут проходить госэкспертизу

Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В России для среднего профобразования могут использоваться любые учебники. На сегодняшний день эта часть образования контролируется не так тщательно, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. При этом он добавил, что в скором времени Минпросвещение намерено урегулировать этот вопрос.

«Колледжи по-прежнему могут использовать любые учебники с любым содержанием. И получается, что содержание одного и того же предмета у 10-классника и студента-первокурсника колледжа может сильно отличаться. Мы планируем урегулировать этот вопрос», - цитирует Глушко «Российская газета».

Замминистра добавил, что проведенные исследования Роспотребнадзора показали невысокий уровень образования в колледжах.

«А нам важно, чтобы колледж был привлекателен не только с точки зрения профессиональных компетенций и современных рабочих мест, но и с точки зрения качественного общего образования», - добавил Глушко.

Также замминистра отметил, что по итогам обучения выпускники начнут получать новый документ – цифровой паспорт компетенций, который будет подтверждать не просто уровень теоретических знаний, но и уровень мастерства в профессии, передает телеканал «360».